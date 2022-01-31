Son dakika gündem: Düşen tamponu almak isterken otomobilin çarptığı zabıta öldü - Son Dakika

AYDIN'ın Didim ilçesinde, seyir halindeyken düşen tamponu almak için otomobili durduran zabıta memuru Hasan Taştekin (35), araç çarpması sonucu hayatını kaybetti. Taştekin'ın cenazesi, Didim Belediyesi önünde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Söke- Milas yolundaki kavşakta meydana geldi. Didim Belediyesi'nde görevli zabıta memuru Hasan Taştekin, 09 EA 536 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken aracın tamponu düştü. Taştekin, iddiaya göre, durdurduğu otomobilden inerek tamponu almak istedi. Bu sırada aynı yönden gelen A.M.Y. (45) yönetiminde 09 ADD 190 plakalı otomobil, Taştekin'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Taştekin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Taştekin'in cansız bedeni, morga kaldırılırken, kazaya neden olan otomobil sürücüsü A.M.Y. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.