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Son dakika gündem: Düşen tamponu almak isterken otomobilin çarptığı zabıta öldü - Son Dakika

Son dakika gündem: Düşen tamponu almak isterken otomobilin çarptığı zabıta öldü

31.01.2022 16:59
Son dakika gündem: Düşen tamponu almak isterken otomobilin çarptığı zabıta öldü

Son dakika haberler: AYDIN'ın Didim ilçesinde, seyir halindeyken düşen tamponu almak için otomobili durduran zabıta memuru Hasan Taştekin (35), araç çarpması sonucu hayatını kaybetti.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, seyir halindeyken düşen tamponu almak için otomobili durduran zabıta memuru Hasan Taştekin (35), araç çarpması sonucu hayatını kaybetti. Taştekin'ın cenazesi, Didim Belediyesi önünde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Söke- Milas yolundaki kavşakta meydana geldi. Didim Belediyesi'nde görevli zabıta memuru Hasan Taştekin, 09 EA 536 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken aracın tamponu düştü. Taştekin, iddiaya göre, durdurduğu otomobilden inerek tamponu almak istedi. Bu sırada aynı yönden gelen A.M.Y. (45) yönetiminde 09 ADD 190 plakalı otomobil, Taştekin'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Taştekin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Taştekin'in cansız bedeni, morga kaldırılırken, kazaya neden olan otomobil sürücüsü A.M.Y. ise  jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

BELEDİYE ÖNÜNDEN TÖRENLE UĞURLANDIHasan Taştekin'ın cenazesi, hastane morgundan teslim alınarak, görev yaptığı Didim Belediyesi önüne getirildi. Burada düzenlenen törene Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve Taştekin'ın mesai arkadaşları katıldı. Törenin ardından Merkez Camii'nde ikindi vakti kılınan namaz sonrası Hasan Taştekin'in cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Son dakika gündem: Düşen tamponu almak isterken otomobilin çarptığı zabıta öldü
Son dakika gündem: Düşen tamponu almak isterken otomobilin çarptığı zabıta öldü
Son dakika gündem: Düşen tamponu almak isterken otomobilin çarptığı zabıta öldü
Son dakika gündem: Düşen tamponu almak isterken otomobilin çarptığı zabıta öldü
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Didim Belediyesi, Tragger, Zabıta, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Düşen tamponu almak isterken otomobilin çarptığı zabıta öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Düşen tamponu almak isterken otomobilin çarptığı zabıta öldü - Son Dakika
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