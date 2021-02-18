Son dakika gündem: Düzce'de 22 kişi hayvan saldırısından hastanelik oldu - Son Dakika

Son dakika gündem: Düzce'de 22 kişi hayvan saldırısından hastanelik oldu
18.02.2021 10:29
Son dakika haberine göre DÜZCE(İHA) – Düzce'de Ocak ayında 22 kişi köpek ısırması ve kedi tırmalaması şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvuruda bulundu.
DÜZCE(İHA) – Düzce'de Ocak ayında 22 kişi köpek ısırması ve kedi tırmalaması şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvuruda bulundu.
Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, Düzce'de Ocak ayında 22 kişi kedi tırmalaması ve köpeğin ısırması neticesinde sağlık kuruluşlarına müracaat etti. 22 ısırık vakası için köpek ve kediler 10 gün müşahede altında tutuldu.
Müşahede neticesinde kuduz hastalığı yönünden olumsuz bir durum gözlenmedi. - DÜZCE
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