Dolmaları için arayan da var, "Ölmek istemiyorum" diyen de - Son Dakika

Dolmaları için arayan da var, "Ölmek istemiyorum" diyen de

Acil yardım hattına gelen asılsız ihbarlar görevlilere zor anlar yaşatıyor

112 Acil Yardım hattına gelen 50 bin çağrıdan 5 bini gerçek vaka

En sık gelen çağrılar arasında çocukların anne ve babalarını götürmeleri için geliyor

DÜZCE - Düzce'de pandemi ile yoğunluğu artmasına rağmen vatandaşları hizmet vermeyi sürdüren 112 Acil Yardım hattı çalışanları, hatta gelen asılsız ihbarlar nedeniyle zorluk yaşıyor. Son bir ayda hatta gelen 50 bin çağrının sadece 5 bininin gerçek vaka olduğunu söyleyen yetkililer, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Düzce'de her alanda vatandaşların yardımına koşan 112 Acil Yardım ekipleri, Acil Çağrı Merkezine gelen asılsız ihbarlar sebebiyle görevlerini yerine getirmekte güçlük yaşıyor. Acil durumlarda aranmak ve sağlık hizmetini en acil şekilde vatandaşa ulaştırılması için kurulan Acil Çağrı Merkezi'nin yükü gereksiz aramalar ile artıyor. "Ne olacak dolmalarımız" diye soranların, testi pozitif çıktığı için "Ölmek istemiyorum" diyenlerin aradığı hatta görev yapan ekipler ise gerçek acil çağrılara müdahale etme sürelerini ise uzatmak zorunda kalıyor. 112 Acil Çağrı Hattına son bir ayda gelen 50 bin çağrının sadece 5 bininin gerçek vaka olduğunu söyleyen yetkililer, vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istediler.

Aylık 50 bin çağrının 5 bini gerçek vaka

Asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalar ile 112 Acil Çağrının meşgul edildiğini söyleyen Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, "Covid-19 döneminde acil sağlık hizmetlerimiz hem normal vakalara hem de Covid-19 ile ilgili çağrılara cevap veriyor. Filyasyon ve acil ekiplerimizle hizmet vermeye çalışıyoruz. Ortalama 50 bin civarında aylık çağrımız oluyor. Bunların 5 bin tanesi vakaya dönüşüyor. Unutulmamalıdır ki bu kadar yoğunluğun olduğu bir dönemde gerçekten ihtiyacı olan hastaya gitmemizi bu gereksiz ve asılsız çağrılar geciktiriyor. Çağrı yaparken yakınlarımızın ihtiyacının da olabileceğini varsayarak acil sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasının ertelenmemesi için mümkün olduğu kadar ihtiyacımızın aciliyetini belirleyip ona göre 112 acil çağrı merkezine ulaşmamız düşünülmelidir. Asılsız çağrılardan dolayı arkadaşlarımızın yoğunluğu artmaktadır. Burada önemli olan bir gün bizim ya da sevdiklerimizin acil sağlık hizmetlerine ihtiyacı olanı mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Asılsız çağrılarla arkadaşlarımızı lütfen meşgul etmeyelim" dedi.

"Acil sağlık ekiplerimize teşekkür ediyorum"

Acil sağlık planlaması yapılırken 50 bin kişiye 1 ambulans düşecek şekilde planlama yapılırken Düzce'de 22 bin kişiye bir ambulans düştüğünü söyleyen Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Dr. Ahmet Kömürcü, "Düzce ilinde 18 istasyonda 264 personelle vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Son günlerde Covid-19 pandemisi ile de yoğun mesai yapıyoruz. İnsan sağlığı için çalışıyoruz. Bu nedenle insan olan her yerde olmaya çalışıyoruz. Acil Sağlık Hizmetlerinin çalışma prensibine baktığımızda ise ihtiyacı olan insanlarımıza sağlık ekiplerini ve teçhizatını mümkün olan en kısa süre içinde ulaştırmak. 112 Acil sağlık ekipleri dendiğinde akıllara bu gelmeli. Eğer aklımıza taşımacılık geliyorsa demek ki bizler 112'yi yeterince iyi tanıtamıyoruz. Yaşadığımız birçok zorluk var ve bunlar için vatandaşlarımıza çağrı yapmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi çok acil durumlarda 112 acil sağlık ekiplerini aramaları bunun dışındaki durumlarda kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarına gitmeleri. Gerçekten ihtiyacı olan insanlara ulaşabilmemiz ve onlara yardımcı olabilmemiz için bu önemli bir konu. Acil sağlık yönetmeliğinde her 50 bin kişiye 1 ambulans düşerken Düzce'de 22 bin nüfusa 1 ambulans düşüyor. Buda demek oluyor ki. İki katından daha fazla ekiplerimiz var aslında. Buna rağmen her sahada çalışan ekiplerimizle hem de komuta kontrol merkezimize gelen aramalarda olan yoğunluklar sistemin gereksiz kullanıldığının bir göstergesi aslında. Sürekli bizlerinde dile getirdiği ve önem verdiğimiz konulardan bir tanesi de gereksiz çağrıların önüne geçilmesi" diye konuştu.

Anne babasının Covid-19'lu olduğunu söyleyerek ambulansla alınmasını istedi

Gelen gereksiz çağrılardan bahseden 112 Acil Sağlık komuta kontrol merkezinde görev yapan sağlık memuru Aydın Şahin ise, "Bu dönemde 112 Acil sağlık hattı daha çok Covid hastalığını danışma, filyasyon ekiplerinin verdiği ilaçları korktuğu için kullanmamak isteyenler, yorum yapanlar ve bilgi almak isteyenler tarafından aranıyor. Bunların dışında sürekli danışmalar nedeniyle diğer acil vakalara yetişemiyoruz. Hatta çoğu zaman gelen vaka şikayetlerini listeleyerek sırasına göre alıyoruz. Sokakta çalışan ekiplerimize de bu durum yoğunluk oluşturdu. İlçelerdeki ekiplerimizi merkeze merkezdeki ekiplerimiz ise ilçelere yönlendirmek zorunda kaldığımız zamanlar oluyor. Gelen acil durumlarda aciliyetine göre sırası ile ekiplerimizi yönlendiriyoruz. Acil hastalarımıza ulaşmaya, ulaştıklarımızı da hızlı bir şekilde sağlık kuruluşlarına götürmeye çalışıyoruz. Ambulans durumu olamayanları da filyasyon ekiplerine bildirerek evde ya da sağlık kuruluşunda tedavi altına alınmasını sağlamaya çalışıyoruz. Trajikomik çağrılarda alıyoruz. Özellikle çocukları, anne ve babaları için çağrı yapıyorlar. Bir defasında altlı üstlü oturan bir ailede çocukları, anne ve babasının hasta olabileceğini, covidler ise de ambulans ile alıp hastaneye götürmemizi istedi. Hastalık belirtisi var mı diye sorduk. 'Hastalar işte gelin bakın, alın götürün' şeklinde ifadelerle karşılaşmıştık. Arayan kişiye evde temaslı kişi var mı? Pozitif vaka var mı diye sorduğumuzda ise cevap bile vermeden 'Alın götürün işte' dediler. Hastanede bakılsın gibi vakalarla da karşılaşıyoruz. O insanların anne ve babasına ilgisizliğini biz sosyal endikasyon gibi düşünüp gerçekten hastaysa hastaneye ulaştırılıp tedavilerine en kısa sürede hastaneye nakillerini sağlamaya çalışıyoruz. Bu tür çağrılar asıl görevimizi etkileyebiliyor ama biz görevimizi yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Ölmek istemiyorum" diye arayanlar var

Son dönemde yoğunluklarının arttığını söyleyen Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans komuta kontrol merkezi görevlisi Hakan Kocabaş da, "Bu dönemde iş yoğunluğumuz arttı. Vatandaşlarda çağrı merkezimizi genellikle danışma amaçlı, Ulaşılabilirliğimiz daha kolay olduğu için acil hattımızı da biraz meşgul ederek, Covid hakkında bilgi edinmek istiyorlar. İlaç danışmak istiyorlar. Bazı durumlarda da vatandaşlarımız bizi panik atak halde korkmuş olarak arıyor. Testi pozitif çıkan vakalarda arayan kişinin korktuğunu algılıyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz ama hattımızı da çok fazla meşgul etmemeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza bu şekilde yardımlarımız devam ediyor. İnsanlar aile bireyleri içinde pozitif vaka olduğunda çok çekiniyorlar, yaklaşmak istemiyorlar. Bu konuda bizden destek istiyorlar. Bazı çağrılarda çocuklar anne ve babaları için alın götürün bunu bile diyebiliyor yani. İnsanlarda korkmuş durumda bazı vatandaşlarımızda ölüm korkusu da oluyor. Onlarda panik haliyle arıyorlar. Bizde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gerekli hastanelere nakilleri yapılıyor. Gerek doktorumuzla görüştürerek gerekse hastanede tedavisinin yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ancak acil hattımızı da fazla meşgul etmemeye çalışıyoruz. Bu ortamda çağrı sayımızda vaka sayımızda artmış durumda. Ekiplerimiz 7/24 aralıksız çalışıyor durumda. İlginç çağrılarda oluyor. Covid nedeniyle insanlarımızda korku durumu söz konusu. Bazen insanlar arıyor ve "Ölmek istemiyorum" diyenler oluyor. Tabi bu çağrıları yapanlara il sağlık müdürlüğü tarafından gerekli psikolojik destekler sağlanıyor. Bizde onlarla görüşerek insanları rahatlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Sardıkları dolmalar köyü karantinaya aldırdı

Çağrı merkezi görevlisi ise 112 acil çağrı merkezine gelen en ilginç vakayı anlatarak; "Bir gün çağrı merkezimize bir çağrı geldi. Bir vatandaşımız merkeze bağlı bir köyden arıyordu. Köyde kadınlar hep birlikte dolma sarmışlar. Dolmayı sardıktan sonra kadınlardan birisinin Korona virüs pozitif vaka olduğu ortaya çıkmış. Toplamda 17 kişi sarmışlar dolmaları. Dolma saran kadınların tamamı temaslı olmuş oldu. Köy tamamen karantina altına alınmıştı. Ancak dolma saranlar tekrar çağrı merkezimizi arayıp dolma sarmıştık O dolmalara da bulaşmış mıdır? Dolmaları atalım mı? diye sormuşlardı. Kişi başına 70 kavanoz dolma düşüyordu. Dolmalarından olmak istememişlerdi" dedi.