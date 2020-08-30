Son dakika gündem: Düzce'de çıkan yangında 2,5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü - Son Dakika

Düzce'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bahçeşehir bölgesinde bulunan Esentepe Mahallesi'nde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Düzce Orman İşletme Müdürlüğü, Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü ve Düzce Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine bölgeye gelen 4 tanker, 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 4 ekip yangını söndürme çalışması başlattı.
Ormanlık alandaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 2,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Yangında 2,5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede ekipler tarafından soğutma çalışması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 18:29 - Kaynak: AA
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