Kentte sağanakla birlikte sürüklenen ağaç ve atıklar, Üçköprü Köprüsü'nün ayaklarını tıkayarak, taşkınlara neden oldu. İl Özel İdaresi'nin iş makinesi ile gece saatlerinde bölgede çalışma başlatıldı. Çalışmalar sırasında operatör Okan Bayrak'ın kullandığı iş makinesi, devrildi. Bayrak, sulara kapılarak gözden kayboldu. Bayrak'tan haber alınmayan İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, bölgeye gitti. Devrilen iş makinesini gören ekipler, durumu AFAD 'a bildirdi. Bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, Bayrak'ı bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Düzce'de iş makinesi operatörü, sel sularına kapıldı - Son Dakika

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