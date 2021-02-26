Son dakika gündem: Düzce'de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir fabrikanın bulunduğu alanda işçilerin kullandığı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çimento fabrikasında taşeron firmaya ait, 3 işçinin kaldığı ve yatakhane olarak kullanılan konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekiler durumu Yığılca Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ekiplerin söndürdüğü yangın sonucu konteynerde hasar oluştu. Yangının çıktığı esnada personelin konteynerde olmadığı belirtildi.