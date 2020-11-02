Son dakika gündem: Düzce'de otomobilde esrar ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika gündem: Düzce'de otomobilde esrar ele geçirildi
02.11.2020 10:41
Son dakika haber: Düzce'nin Yığılca ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan otomobilde esrar ele geçirildi.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan otomobilde esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Yığılca ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Yedigöller Milli Parkı yolu Doğanlar mevkinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında yapılan kontrollerde bir otomobil durduruldu. Ekipler tarafından otomobilde yapılan aramada 10 gram kubar esrar bulundu.
Olayla ilgili olarak otomobilde bulunan Ü.Y, B,A. ve E.K. isimli şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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