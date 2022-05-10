Son dakika gündem: Düzce'de polis denetimlerinde gözaltına alınan 16 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Düzce'de polis denetimlerinde gözaltına alınan 16 zanlı tutuklandı

10.05.2022 15:02
Son dakika gündem: Düzce'de polis denetimlerinde gözaltına alınan 16 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi: Düzce'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde farklı suçlardan gözaltına alınan 40 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Düzce'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde farklı suçlardan gözaltına alınan 40 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 25 Nisan-10 Mayıs'ta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent merkezinde aranan şahıslara yönelik umuma açık iş yerleri, metruk alanlar ve eğlence yerlerinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde denetim gerçekleştirildi.

Kontrollerde 1907 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı. Aramalarda 2'si kurusıkı, 5'i ruhsatsız 7 tabanca, 2 av tüfeği ve 50 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca, söz konusu tarihlerde kent merkezinde 18 ayrı hırsızlık olayına ilişkin gözaltına alınan 22 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Mayıs, Nisan, Polis, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Düzce'de polis denetimlerinde gözaltına alınan 16 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Düzce'de polis denetimlerinde gözaltına alınan 16 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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