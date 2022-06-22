Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrası Yıldırım Mahallesi'nde bir eve baskın düzenledi.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Edirne'de evinin bahçesinde Hint keneviri bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.