Son dakika gündem: Edirne'de evinin bahçesinde Hint keneviri bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Edirne'de evinin bahçesinde Hint keneviri bulunan şüpheli gözaltına alındı

22.06.2022 17:00
Son dakika gündem: Edirne'de evinin bahçesinde Hint keneviri bulunan şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberler: Edirne'de evinin bahçesinde Hint keneviri bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de evinin bahçesinde Hint keneviri bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrası Yıldırım Mahallesi'nde bir eve baskın düzenledi.

Evin bahçesinde yapılan aramada 32 kök Hint keneviri ve 4 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili ev sahibi A.Ö. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Edirne'de evinin bahçesinde Hint keneviri bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Edirne'de evinin bahçesinde Hint keneviri bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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