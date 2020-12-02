Son dakika gündem: Edirne'de geçen ay salgın tedbirlerine uymayanlara 216 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika

Edirne'de geçen ay yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 170 kişiye 216 bin lira ceza uygulandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde, salgınla mücadele kapsamında güvenlik güçleri, sorumluluk alanlarında tedbir denetimlerini artırdı.

Geçen ay jandarma tarafından yapılan denetimlerde maskesiz dolaşan 142 ve karantina kuralı ihlali yapan 28 kişiye para cezası uygulandı.

Kural tanımayan 170 kişiye geçen ay 216 bin lira ceza yazıldı.

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