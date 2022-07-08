Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada kafenin camları kırıldı, masa ve sandalyeler etrafa saçıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hafif ticari araçla çarpışan otomobilin kafeye girme anı kamerada - Son Dakika

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