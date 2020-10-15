Son dakika gündem: Edirne'de kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Edirne'de, düzenlenen kaçakçılık operasyonunda kaçak içki yapımında kullanılan malzeme ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheli S.B. ve Ö.B'nin iş yerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, 102 şişe 1'er litrelik tarımsal kökenli etil alkol, bin 694 adet farklı cins ve gramajlarda içki aroması bulundu.

Emniyet ekipleri detaylı aramalarında, 45 adet değişik marka, cins ve gramajlarda cinsel içerikli ürünü de ele geçirdi.

Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.