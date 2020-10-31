Son dakika gündem: Edirne'de Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 155 bin 700 lira para cezası uygulandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Edirne'de Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 155 bin 700 lira para cezası uygulandı
31.10.2020 09:49
Gelen son dakika haberlerine göre Edirne'de ekim ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 128 kişiye toplam 155 bin 700 lira para cezası verildi.
Edirne'de ekim ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 128 kişiye toplam 155 bin 700 lira para cezası verildi.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanı içerisinde denetimler gerçekleştirdi.
Denetimlerde maske takmayan 110 kişiye 99 bin lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 16 kişiye 50 bin 400 lira ve karantinayı ihlal eden 2 kişiye de 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.
Ayrıca karantina kurallarına uymayan 2 kişi hakkında adli işlem yapılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
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