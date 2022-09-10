Son dakika gündem: Edirne'de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Edirne'de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı

10.09.2022 17:25
Son dakika gündem: Edirne'de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı

Son dakika haberleri: EDİRNE'de, otomobilin kapalı kasa kamyonete çarptığı kazada, 2 sürücü yaralandı.

EDİRNE'de, otomobilin kapalı kasa kamyonete çarptığı kazada, 2 sürücü yaralandı. Otomobil sürücüsü E.E.'nin daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlendi.

Kaza, Lalapaşa ilçesi yolu Menekşesofularköyü kavşağında meydana geldi. Lalapaşa'dan Edirne istikametine giden E.E. yönetimindeki 22 DA 123 plakalı otomobil Küçükdöllük köyü yol ayrımında İ.S. idaresindeki 22 HZ 476 plakalı kapalı kasa kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 araç yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü E.E. ve yan yatan kamyonetteki sürücü İ.S. yaralandı. E.E. kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, İ.S. ise ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Arkadaşının kiraladığı araçla kaza yapan E.E.'nin daha önce karıştığı başka kazada alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili polisin başlattığı soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Lalapaşa, Tragger, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Edirne'de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Edirne'de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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