Son dakika gündem: Edirne'de otomobiller çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Edirne'de otomobiller çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

19.04.2022 11:43
Son dakika gündem: Edirne'de otomobiller çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika haber... Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Nuran Sansar (59) idaresindeki 22 FM 225 plakalı otomobil ile C.E'nin (40) kullandığı plakası öğrenilemeyen bir otomobil, Kılıçköy girişinde çarpıştı.

Kaza nedeniyle C.E'nin kullandığı otomobil yanmaya başladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, Nuran Sansar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın ardından yanmaya başlayan aracından yaralı halde çıkan C.E. ise sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Son dakika gündem: Edirne'de otomobiller çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Edirne'de otomobiller çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Otomobil, Edirne, Keşan, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Edirne'de otomobiller çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Edirne'de otomobiller çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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