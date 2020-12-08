Son dakika haberleri: Edirne'de tarihi yapının korunması için yol kaydırıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Edirne'de tarihi yapının korunması için yol kaydırıldı

08.12.2020 15:16
Son dakika haberleri: Edirne'de tarihi yapının korunması için yol kaydırıldı, System.String[]

Son dakika habere göre EDİRNE'de Osmanlı döneminden günümüze ön cephe duvarı kalan Eski Askeri Hastane ve Hastane Çeşmesi'nin yıkılma riskine karşı 'Koruma alanı' ilan edilerek önünden geçen yol kaydırılarak koruma altına alındı.

EDİRNE'de Osmanlı döneminden günümüze ön cephe duvarı kalan Eski Askeri Hastane ve Hastane Çeşmesi'nin yıkılma riskine karşı 'Koruma alanı'  ilan edilerek önünden geçen yol kaydırılarak koruma altına alındı.

Edirne'de Yenimaret Mahallesi'nde Osmanlı döneminden yapılan ve  günümüzde sadece ön cephe duvarının ayakta kaldığı tarihi Eski Askeri Hastane ve Hastane Çeşmesi'nin yıkılma riskine karşı, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge kurulu tarafından 'Koruma alanı' ilan edildi. Koruma alanı ilan edilen tarihi bina önünden Sarayakpınar köyüne giden asfalt yol ise tarihi duvarın yıkılma riski gerekçesiyle ripaj projesi ile (yol kaydırılması) yan tarafa kaydırıldı. Proje kapsamında yol trafiğe kapatılırken yeni asfalt dökülerek yapımı tamamlanan yol, trafiğe açıldı.

Sürücüler tarihi yapının korunması için kaydırılan yoldan memnun olduğunu söyledi. Tarihi bina duvarının korunması için yapılan çalışmadan memnun olduğunu söyleyen Cengiz Yorulmaz, Bu tarihi bina çok sağlam bir bina. Yıllarca Askeri Hastane olarak kullanıldı. Şimdi ayakta kalan duvarı için yeni yol yapıldı. Bu sayede tarihi yapının kalan kısmı ayakta kalacak olması sevindirici dedi. Yolu sürekli kullandığını söyleyen Ahmet Ayyöne ise, Yolun çok az kısmı kaydırılmış, trafikte risk teşkil etmiyor. Hastene bina duvarının da bu sayede yıkılma riskinin önüne geçilmesi çok güzel şeklinde konuştu. Yolun çok güzel olduğunu söyleyen Hasan Tuna da, Yol çok güzel oldu. Keşke bu tarihi bina yıkılmadan önce böyle önlemler alsalardı dedi.


Son dakika haberleri: Edirne'de tarihi yapının korunması için yol kaydırıldı
Son dakika haberleri: Edirne'de tarihi yapının korunması için yol kaydırıldı
Son dakika haberleri: Edirne'de tarihi yapının korunması için yol kaydırıldı
Son dakika haberleri: Edirne'de tarihi yapının korunması için yol kaydırıldı
Son dakika haberleri: Edirne'de tarihi yapının korunması için yol kaydırıldı
Son dakika haberleri: Edirne'de tarihi yapının korunması için yol kaydırıldı
Son dakika haberleri: Edirne'de tarihi yapının korunması için yol kaydırıldı
Son dakika haberleri: Edirne'de tarihi yapının korunması için yol kaydırıldı
Son dakika haberleri: Edirne'de tarihi yapının korunması için yol kaydırıldı
Son dakika haberleri: Edirne'de tarihi yapının korunması için yol kaydırıldı
Son dakika haberleri: Edirne'de tarihi yapının korunması için yol kaydırıldı
Son dakika haberleri: Edirne'de tarihi yapının korunması için yol kaydırıldı
Son dakika haberleri: Edirne'de tarihi yapının korunması için yol kaydırıldı

Osmanlı, Hastane, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Edirne'de tarihi yapının korunması için yol kaydırıldı - Son Dakika


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