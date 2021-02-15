Son dakika gündem: Edirne'de TGB üyelerinden Gara'da 13 vatandaşı şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki - Son Dakika

Edirne'de Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup, Irak'ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Saraçlar Caddesi'nde toplanan TGB üyeleri, "Kahrolsun PKK-HDP", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı pankart açtı.

Türk bayrağı taşıyan grup, şehit edilen Türk vatandaşları için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

Grup adına açıklama yapan TGB İl Başkanı Yağmur Biçen, terör örgütü PKK'nın 13 vatandaşı alçakça şehit ettiğini belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gara'ya düzenlediği harekatın, PKK'nın sözde merkezi Kandil'in yok edileceğinin habercisi olduğunu ifade eden Biçen, şunları kaydetti:

"Gara, Kandil'den önceki son duraktır. PKK tükenmiştir, bitmiştir ve çaresizdir. Ne umduğu ABD yardımları ne de başka hiçbir şey PKK'yı Mehmetçiğimizin pençesinden kurtaramaz. Kahraman Türk ordusu PKK'yı ezdikçe ses PKK'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kolu olan HDP'den gelmektedir. HDP gerek maddi gerekse manevi anlamda köşeye sıkışan PKK'nın dayanağı durumundadır. Terörle mücadelede kesin zafer elde etmek için PKK'nın siyasi kolu HDP kapatılmalıdır."

Açıklamanın ardından grup dağıldı.