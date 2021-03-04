Son dakika gündem: Edirne heyetinden Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a ziyaret - Son Dakika

TBMM KEFEK Başkanı AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'nın beraberindeki heyet, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti.

Ziyarette, Hıdırlık Tabyaları'nda açılacak olan Balkan Savaşları Müzesi ve Makedon Saat Kulesi Müzesi restorasyonu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Heyet, müze çalışmalarının yanı sıra kentte devam eden Bakanlık projelerine ilişkinde istişarede bulundu.

Ziyarette, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan ve il yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.