EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE BAYRAM ARİFESİ

Şehit aileleri ve yakınları Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. 2006 yılında oğlu şehit düşen Anne Safiye Topçuoğlılar, 'Tezkeresine 15 gün kalmıştı. Hep acı içindeyiz. Bir şehit gelirse acımız tekrar tekrar yaşıyoruz. Yapacak bir şey yok. Elimizden bir şey gelmiyor" dedi.

Kurban Bayramı arifesinde şehit aileleri ve yakınları sabahın erken saatlerinde Edirnekapı Şehitliği'ne gelmeye başladı. Ziyarete gelen şehit aileleri mezar başlarında dua edip, Kuran-ı Kerim okudu. Kimi aile mezarları temizleyip çiçek ekerken, kimi de mezar taşlarındaki fotoğrafları sevdi.

BİZDE BİR YOKLUK VAR; HEP ACI İÇİNDEYİZ

Hakkari Çukurca'da 2006 yılında şehit olan Ümit Topçuoğlılar'ın annesi Safiye Topçuoğlılar, 'Tezkeresine 15 gün kalmıştı şehit olduğunda. Nöbet yerine yıldırım düşmüştü. Evlat acısı insanın yüreğinden çıkar mı' 3 kardeşin sonuncusuydu, 2 kardeşi askerliğini yapmış gelmişti. O da Hakkari'ye düştü. Bayram bizim için nasıl geçebilir ki? Bir yokluk var bizde. Bir gerileme var, eski hayatımız yok. Eskiye dönük hiçbir şeyimiz kalmadı. Hep acı içindeyiz. Bir şehit gelirse acımız tekrar tekrar yaşıyoruz. Yapacak bir şey yok. Elimizden bir şey gelmiyor" diye konuştu.

'15 YILDIR KOŞA KOŞA ONA GELİYORUM"

15 yıl önce Şırnak'ta şehit düşen Hasan Güreşen'in annesi Zehra Güreşen de, 'O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Tek evladımdı. Ben o günleri hiç hatırlamıyorum. Bana da söylemediler. Hiç hatırlamıyorum. Bildiğim tek şey şehit olduğu. Başka bir şeyi hiç hatırlamıyorum. 15 yıl oldu. 15 yıldır gelip gidiyorum oğluma. O bana gelecekti, ben ona geliyorum. Çare bulamadık. Her gün geliyorum. O bana gelecekti, ben koşa koşa ona geliyorum. Beraber ikimiz oturuyoruz. Anlatıyorum, muhabbet ediyoruz beraber. Anneler için çok büyük bir acı" ifadelerini kullandı.

'ACISI HİÇ BİTMİYOR"

28 yıl önce şehit olan Engin Danyıldız'ın yengesi İkbal Danyıldız ise, 'Şırnak'ta 5 aylık askerdi, şehit oldu. Bir taneydi, o yüzden çok üzgünüz. Ne yapalım. Yapacak bir şey yok. Allah sabır versin. Vatanımız sağ olsun. Bayramlar da çok zor geçiyor. Devamlı gelip ziyaret ediyoruz. Acısı bitmiyor, çok seviyorduk" dedi.

2006 yılında Şırnak'ta görev yaparken aracın uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu 21 yaşında şehit olan Cihan Namlı'nın eniştesi Halit Gemici de, 'Buraya geldiğimiz zaman devamlı aynı acıyı hissediyoruz. Hiçbir şey değişmiyor. Bu acı dinmeyecek" diye konuştu.