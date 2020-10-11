Son dakika gündem: Edremit'te ev yangını - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Cennetayağı Mahallesi 827. Sokak'taki bir apartmanın 5'inci katında kimsenin bulunmadığı sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekileri ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti.

Ekiplerin yan dairelere sıçramadan söndürdüğü yangın, evde hasara neden oldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.