Son dakika gündem: Efteni Kuş Cenneti Gölü havzası eriyen karla suya doydu - Son Dakika
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Son dakika gündem: Efteni Kuş Cenneti Gölü havzası eriyen karla suya doydu

12.04.2022 15:01
Son dakika gündem: Efteni Kuş Cenneti Gölü havzası eriyen karla suya doydu

Son dakika habere göre Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Efteni Kuş Cenneti Gölü havzasında bazı araziler su altında kaldı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Efteni Kuş Cenneti Gölü havzasında bazı araziler su altında kaldı.

Göl havzasında su seviyesi eriyen karla yükseldi. Devlet Su İşleri (DSİ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar koruma alanında bulunan bölgede su seviyesi yüzde 100'ün üzerine çıktı.

Göl ve Melen Çayı çevresindeki tarım arazileri ve meralar suyla kaplandı.

Su altında kalan araziler dron ile görüntülendi.

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Gölyaka, Düzce, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Efteni Kuş Cenneti Gölü havzası eriyen karla suya doydu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Efteni Kuş Cenneti Gölü havzası eriyen karla suya doydu - Son Dakika
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