Son dakika gündem: Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu // İSİM DÜZELTMESİ // - Son Dakika

Sayın yazıişleri müdürlerinin dikkatine,

'Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu: 20 ölü, 786 yaralı (10)' başlıklı haberde geçtiğimiz Bakan Bekir Pakdemirli'nin telefonla görüştüğü ve depremden 9.5 saat sonra enkazdan kurtarılan 'Buse Asyılmaz' olarak açıklanan kişinin soyadı, kaynağından alınan bilgi ile ' Buse Hasyılmaz' olarak düzeltilmiştir.

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DHA