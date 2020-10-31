Son dakika gündem: Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu // İSİM DÜZELTMESİ // - Son Dakika

Son dakika gündem: Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu // İSİM DÜZELTMESİ //
31.10.2020 02:19
Edinilen son dakika gelişmesine göre Sayın yazıişleri müdürlerinin dikkatine, 'Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu: 20 ölü, 786 yaralı (10)' başlıklı haberde geçtiğimiz Bakan Bekir Pakdemirli'nin telefonla görüştüğü ve depremden 9.
Sayın yazıişleri müdürlerinin dikkatine,
'Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu: 20 ölü, 786 yaralı (10)' başlıklı haberde geçtiğimiz Bakan Bekir Pakdemirli'nin telefonla görüştüğü ve depremden 9.5 saat sonra enkazdan kurtarılan 'Buse Asyılmaz' olarak açıklanan kişinin soyadı, kaynağından alınan bilgi ile ' Buse Hasyılmaz' olarak düzeltilmiştir.
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DHA
Son Dakika Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu Son Dakika: İzmir'de kurtarma çalışmalarının simge ismi Buse, 9.5 saat sonra enkazdan kurtarıldı Enkaz altında kalan gencin ekiplere "Abi sen gitme" deyişi yürekleri dağladı Enkaz altındaki küçük kızın kurtarılma anı kameralara yansıdı! Babasının sözleri herkesi duygulandırdı Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın "Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez" sözleri sosyal medyada gündem oldu Tekerlekli sandalyedeki vatandaş, deniz yükseldiği sırada boğularak hayatını kaybetti Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 20'ye, yaralı sayısı 786'ya yükseldi İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak