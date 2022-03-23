EĞLENCE MEKANINDA SİLAHLI KAVGA 3 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

EĞLENCE MEKANINDA SİLAHLI KAVGA 3 ÖLÜ, 3 YARALI

23.03.2022 11:33

KONYA'nın Kadınhanı ilçesindeki bir eğlence merkezinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

KONYA'nın Kadınhanı ilçesindeki bir eğlence merkezinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Hastaneye yaralı olarak getirilen Şakir Öcal'ın, kavgada vurduğu Kerim Turhan'ın oğlu Nurettin Turhan tarafından burada öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Karakaya Mahallesi, Konya Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Burada karşılaşan 2 grup, iddiaya göre borç meselesi nedeniyle tartıştı. Daha sonra mekandan çıkan 2 grup, tartışmalarını dışarıda sürdürdü. Çıkan silahlı kavgada Şakir Öcal, Kerim Turhan, Musa Akdoğan, Fazlı Ş., Şakir Ç. ve K.Y. yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

'TÜM YARALILARI BIRAK, BABAMLA İLGİLEN'

Olayın ardından babası Kerim Turhan'ın kaldırıldığı hastaneye giden Nurettin Turhan, önce babasını vuran Şakir Öcal'ı öldürdü, ardından havaya ateş açtı. Bir doktorun başına da silah dayayan Nurettin Turhan Tüm yaralıları bırak. Sadece babamla ilgilen diyerek tehdit etti. Polisin müdahalesi ile doktor kurtarılırken, silahlı saldırgan gözaltına aldı. Diğer yandan silahlı kavgada yaralanan Kerim Turhan ile Musa Akdoğan, sevk edildikleri Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti. Tedavilerinin ardından taburcu olan Fazlı Ş., Şakir Ç. ve K.Y. ise gözaltına alındı. Olay ile ilgili 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ile çok sayıda boş ve dolu kovan da ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

EĞLENCE MEKANINDA SİLAHLI KAVGA 3 ÖLÜ, 3 YARALI
EĞLENCE MEKANINDA SİLAHLI KAVGA 3 ÖLÜ, 3 YARALI
EĞLENCE MEKANINDA SİLAHLI KAVGA 3 ÖLÜ, 3 YARALI
EĞLENCE MEKANINDA SİLAHLI KAVGA 3 ÖLÜ, 3 YARALI
EĞLENCE MEKANINDA SİLAHLI KAVGA 3 ÖLÜ, 3 YARALI
EĞLENCE MEKANINDA SİLAHLI KAVGA 3 ÖLÜ, 3 YARALI

YORUMLAR
500
Silahlı kavga: 3 ölü Silahlı kavga: 3 ölü Şanlıurfa'daki akraba kavgasında ölü sayısı 3 oldu Şanlıurfa'daki akraba kavgasında ölü sayısı 3 oldu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EĞLENCE MEKANINDA SİLAHLI KAVGA 3 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika


Son Dakika
11:52 Et ve Süt Kurumu Müdürü yüzde 48'lik zammın nedenini uzun kuyruklara bağladı!
11:36 Ukrayna'nın paylaştığı fotoğraf olay oldu: Avını bekleyen traktör
11:27 Rus medyasındaki uzmanlar, televizyon ekranlarında Polonya'nın nasıl bombalanacağını tartıştı!
11:22 Göztepe'yi satın almak isteyen Abramovich'le görüşmeler başladı!
11:15 Hatay'da Suriyeliler iki sektörde tamamen söz sahibiler!
11:09 23 Mart 2022 Çarşamba günü dolar/TL 14,82 seviyelerinde işlem görüyor
11:03 İsmail Kartal, performansıyla Domenec Torrent'i solladı!
10:58 Gram altının fiyatı haftanın ortasında 914 lira seviyesinden işlem görüyor
10:55 Yargıtay, Alaattin Çakıcı'ya verilen 17 yıl hapis cezasının bozulmasını istedi!
10:44 Yeni dizi Üç Kız Kardeş dün akşam sevenleriyle buluştu! Somer, Türkan'ı boşanmaya ikna edebildi mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 12:05:31. #1.12#
SON DAKİKA: EĞLENCE MEKANINDA SİLAHLI KAVGA 3 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement