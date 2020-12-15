Son dakika gündem: Ehliyetsiz sürücünün arkadaşı polisi tehdit etti - Son Dakika

Son dakika gündem: Ehliyetsiz sürücünün arkadaşı polisi tehdit etti

15.12.2020 00:50
Son dakika gündem: Ehliyetsiz sürücünün arkadaşı polisi tehdit etti, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre KÜTAHYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yaşanan kovalama sonucu durduruldu.

KÜTAHYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yaşanan kovalama sonucu durduruldu. Araç sürücüsü Y.Y.'nin ehliyetsiz olduğu tespit edilirken, polise saldıran şüphelilerden H.E.A, araca bindirildiği sırada 'senin yüzünü unutmayacağım, illa karşına çıkacağım' diyerek polisi tehdit etti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Saray Mahallesi Spor Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde denetim yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timlerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan bir otomobil kovalamaca sonucu durduruldu. Araç sürücüsü Y.Y.'nin daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Gerekli işlemler için emniyete götürülmek istenen sürücü Y.Y. ile alkollü olduğu öğrenilen araçtaki arkadaşları, Yunus timlerine saldırdı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden H.E.A., Yunus timlerine 'senin yüzünü unutmayacağım, illa karşına çıkacağım' diyerek tehdit etti. Araç kurtarıcı ile otoparka çekilirken, 3 şüpheli emniyete götürüldü. Polisi tehdit eden 16 yaşındaki H.E.A.'ya 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle ayrıca idari para cezası uygulandı. Olayda 3 polis memuru hafif şekilde yaralandı.


Son dakika gündem: Ehliyetsiz sürücünün arkadaşı polisi tehdit etti
Son dakika gündem: Ehliyetsiz sürücünün arkadaşı polisi tehdit etti
Son dakika gündem: Ehliyetsiz sürücünün arkadaşı polisi tehdit etti
Son dakika gündem: Ehliyetsiz sürücünün arkadaşı polisi tehdit etti
Son dakika gündem: Ehliyetsiz sürücünün arkadaşı polisi tehdit etti
Son dakika gündem: Ehliyetsiz sürücünün arkadaşı polisi tehdit etti

Otomobil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Ehliyetsiz sürücünün arkadaşı polisi tehdit etti - Son Dakika


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