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Son dakika gündem: El-Bab'daki terör saldırısında ölü sayısı 13'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika gündem: El-Bab'daki terör saldırısında ölü sayısı 13'e yükseldi

02.02.2022 17:07

Son dakika haberleri: - El-Bab'daki terör saldırısında ölü sayısı 13'e yükseldi Suriye'nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği roketli saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e, yaralı sayısı ise 40'a yükseldi.

- El-Bab'daki terör saldırısında ölü sayısı 13'e yükseldi

EL BAB - Suriye'nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinde terör örgütü PKK/ YPG'nin düzenlediği roketli saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e, yaralı sayısı ise 40'a yükseldi.

Suriye'nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen roketli saldırıda can kaybı sayısı artıyor. Sivil yerleşim bölgesine düzenlenen terör saldırısında can kaybı sayısı 13'e, yaralı sayısı ise 40'a yükseldi.

Son dakika gündem: El-Bab'daki terör saldırısında ölü sayısı 13'e yükseldi
Son dakika gündem: El-Bab'daki terör saldırısında ölü sayısı 13'e yükseldi
Son dakika gündem: El-Bab'daki terör saldırısında ölü sayısı 13'e yükseldi

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Suriye, El Bab, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: El-Bab'daki terör saldırısında ölü sayısı 13'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: El-Bab'daki terör saldırısında ölü sayısı 13'e yükseldi - Son Dakika
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