Son dakika gündem: EL FRENİ ÇEKİLMEYEN OTOMOBİLİN GERİ KAYDIĞI PANİK ANLARI KAMERADA

TRABZON'un Çaykara ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, kapıları açık halde hareket ederek bir iş yerine girdi. Sokak köpekleri ve vatandaşların otomobilden kaçarak kurtulduğu o anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

İlçe merkezinde sürücüsünün el frenini çekmeden çalışır halde park ettiği otomobil, bir anda hareket etti. Ön kapıları açık halde geri yönde kayan otomobil, rampa nedeniyle de hızlanarak önce kaldırıma ardından da bir işyerine girdi. Yoldaki vatandaşlar ve sokak köpekleri kaçarak kayan otomobilden son andan kurtuldu. İlçede yaşanan o anlar, iş yerine ait güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntüde; kapıları açık otomobil hızla kayarak çarptığı işyerine ait bazı ürünlerin yola savrulduğu, yolda yatan 2 sokak köpeği ve çevredeki bazı vatandaşların kaçıştığı görülüyor.