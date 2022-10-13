Son dakika gündem: Elazığ'da akü hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Elazığ'da akü hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

13.10.2022 23:02
Son dakika gündem: Elazığ'da akü hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... Elazığ'da otoparktaki araçların akülerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da otoparktaki araçların akülerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde bulunan bir otoparktaki araçların akülerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen saha araştırmaları ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık olayının E.Ş. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Adresi belirlenen şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500
Elazığ haberi! Elazığ'da 38 adet suç kaydı bulunan 2 şüpheli tutuklandı Elazığ haberi! Elazığ'da 38 adet suç kaydı bulunan 2 şüpheli tutuklandı Son dakika haber: Elazığ'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı Son dakika haber: Elazığ'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Elazığ'da akü hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:31 Türk futbolundan tarihi başarı! 4 temsilcimiz, ülke puan sıralamasında büyük sıçrama yaşattı
00:06 TikTok, Suriyeli çocuklara yapılan bağışların büyük bir bölümüne el koydu
00:08 Sivasspor, deplasmanda Ballkani'yi 2-1 yenerek grupta liderliğe yükseldi
23:54 Trabzonspor, sahasında Monaco'yu 4-0 mağlup etti
23:38 Jorge Jesus'dan tarihi başarı! Fenerbahçe'ye Avrupa'da bir ilk yaşattı
23:34 Eski başkan Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisi tarafından ifadeye çağrıldı
23:12 MEB tarafından başlatılan projede öğrencilere cinsel içerikli oyuncak dağıtıldı! Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı
23:09 AEK Larnaca galibiyeti sonrası konuşan Jorge Jesus, Türkiye-Yunanistan gerilimi sorusunu cevapladı: Olayları bilmiyorlar bile
23:07 "Dezenformasyonla Mücadele Düzenlemesi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı!
23:01 CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidara gelir gelmez yapacağı icraatı açıkladı: PayPal yasağını kaldıracağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 06:17:47. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Elazığ'da akü hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement