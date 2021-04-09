Son dakika gündem: Elazığ'da kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Aksaray Mahallesi Kuleli Sokak'taki boş arazide bulunan barakada Emine Fulya Akçelebi'yi (18) bıçakladıktan sonra kaçtığı iddia edilen Salih C'nin yerini belirledi.
Ekipler, Salih C'yi dedesinin Hicret Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Dün, Aksaray Mahallesi Kuleli Sokak'taki boş arazide bulunan barakada Akçelebi bıçaklanmış, Salih C'nin yardım istemesi üzerine olay yerine gelen arkadaşları, genç kızı yerde hareketsiz bulmuştu. 112 Acil Servis ekibince yaşamını yitirdiği belirlenen Emine Fulya Akçelebi'nin cenazesi bugün toprağa verilmişti.
Kaynak: AA
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