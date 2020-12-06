Son dakika gündem: Elazığ'daki kısıtlamada engelli çocuklara doğum günü sürprizi - Son Dakika

Son dakika gündem: Elazığ'daki kısıtlamada engelli çocuklara doğum günü sürprizi

06.12.2020 11:47
Son dakika gündem: Elazığ'daki kısıtlamada engelli çocuklara doğum günü sürprizi, System.String[]

Son dakika gündem haberi... ELAZIĞ'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında, Vefa Sosyal Destek grupları engelli çocuklara doğum günü sürprizi yaptı.

ELAZIĞ'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında, Vefa Sosyal Destek grupları engelli çocuklara doğum günü sürprizi yaptı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde cuma günü saat 21.00'de başlayan ve pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasında, doğum günü olan engelli çocukları için dışarı çıkıp pasta alamayan Tavuz ve Şahin aileleri, Vefa Sosyal Destek gruplarıyla iletişime geçti. İstekleri geri çevrilmeyen ailelerin, adresini alan ekipler doğum günü pastası alarak, evlerine gitti. Doğum günleri kutlanan çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, aileler ekiplere teşekkür etti.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekiplere teşekkür ederek, "Allah, yavrularımıza, tüm hastalarımıza sıhhat ile uzun ömürler versin" dedi.

Son dakika gündem: Elazığ'daki kısıtlamada engelli çocuklara doğum günü sürprizi
Son dakika gündem: Elazığ'daki kısıtlamada engelli çocuklara doğum günü sürprizi
Son dakika gündem: Elazığ'daki kısıtlamada engelli çocuklara doğum günü sürprizi
Son dakika gündem: Elazığ'daki kısıtlamada engelli çocuklara doğum günü sürprizi

İçişleri Bakanlığı, Engelli, Elazığ, Doğum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Elazığ'daki kısıtlamada engelli çocuklara doğum günü sürprizi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız ABD'nin ana gündem maddesi Türkiye'ye yaptırım: Rusya ile yakınlaşmasının bedelidir Torununa dezenfektan fırlatan kadını masayla dövdü! O anlar kamerada "Erdoğan kışı sevmez" diyen Akşener, canlı yayında erken seçim beklediği tarihi verdi: Haziranda seçim bekliyorum Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı Demiryolları "Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü" iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya geldi Her hareketiyle gündeme bomba gibi düşen Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla yine çok konuşulacak
ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı         
11:20
Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın         
10:20
Siirt depreminin ardından oluşan derin yarıklar görüntülendi Siirt depreminin ardından oluşan derin yarıklar görüntülendi         
09:57
Koronavirüs denetiminden kaçmak için otomobilin bagajına saklandı Koronavirüs denetiminden kaçmak için otomobilin bagajına saklandı         
09:20
Prof. Dr. Ercan, Antalya depreminin ardından konuştu: Son yıllarda böyle bir deprem görülmedi, akıllara zarar Prof. Dr. Ercan, Antalya depreminin ardından konuştu: Son yıllarda böyle bir deprem görülmedi, akıllara zarar         
08:39
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı         
08:06
Çukur'da sürpriz gelişme! 'İdris Baba' diziye geri döndü Çukur'da sürpriz gelişme! 'İdris Baba' diziye geri döndü         
00:54
Eski kocası tarafından yıllardır saldırıya uğrayan kadın: Çocuğumu öldüreceğini söylüyor, korkudan hapis hayatı yaşıyorum Eski kocası tarafından yıllardır saldırıya uğrayan kadın: Çocuğumu öldüreceğini söylüyor, korkudan hapis hayatı yaşıyorum         
23:54
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti         
22:41
Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı         
21:56
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor         
21:43
Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı         
18:16
Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz         
15:49
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü         
13:30
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak         
10:59
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 11:58:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Elazığ'daki kısıtlamada engelli çocuklara doğum günü sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei