BARTIN ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI; KAZA KAMERADA - Son Dakika

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BARTIN'da, otomobilin beton elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Kaza anı ise bir sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kavallar Caddesi'nde meydana geldi. Gökhan Kuru (26) yönetimindeki 06 GIH 80 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Gökhan Kuru ile otomobildeki Yasin Demirel (22) ve Mahsun Çekiç (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Yasin Demirel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Otomobilin beton direğe çarpma anı ise bir sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.