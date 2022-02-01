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Son dakika gündem: Elektrik tarifesinde değişiklik kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika

Son dakika gündem: Elektrik tarifesinde değişiklik kararı Resmi Gazete'de

01.02.2022 10:32
Son dakika gündem: Elektrik tarifesinde değişiklik kararı Resmi Gazete'de

Son dakika gündem haberine göre Meskenlerde alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için, faturaya esas günlük ortalama 5 Kilowatt saat(kWh) olan tüketim miktarının 7 kWh olarak belirlenmesine ilişkin Enerji Piyasa Düzenleme Kurulu'nun, kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Meskenlerde alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için, faturaya esas günlük ortalama 5 Kilowatt saat(kWh) olan tüketim miktarının 7 kWh olarak belirlenmesine ilişkin Enerji Piyasa Düzenleme Kurulu'nun, kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Enerji Piyasa Düzenleme Kurulunun 31/01/2022 tarihli toplantısında;31/12/2021 tarihli ve 10707 sayılı Kurul Kararı ile mesken alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama 5 kWh olarak belirlenen tüketim miktarının, 1/02/2022 tarihinden itibaren düzenlenecek faturalar için günlük ortalama 7 kWh olarak güncellenmesine karar verildiği belirtildi.

(Mehmet Kalay/ İHA)

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Elektrik tarifesinde değişiklik kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Elektrik tarifesinde değişiklik kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika
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