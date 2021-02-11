Son dakika gündem: Emekli imamın şüpheli ölümü - Son Dakika
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Son dakika gündem: Emekli imamın şüpheli ölümü

11.02.2021 18:21
Son dakika gündem: Emekli imamın şüpheli ölümü

Son dakika gündem haberi: ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kalp rahatsızlığı olan emekli cami imamı Süleyman Yılmaz, evinde yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kalp rahatsızlığı olan emekli cami imamı Süleyman Yılmaz, evinde yaşamını yitirdi. Oğluyla tartışıp kavga ettiği ve kalp krizi geçirdiği öne sürülen Süleyman Yılmaz'ın şüpheli bulunan ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Emekli cami imamı, 3 erkek çocuk babası 80 yaşlarındaki Süleyman Yılmaz, Aşağı Hisar Mahallesi 4508 sokakta bulunan evinde saat 14.30 sıralarında fenalaşarak yere yığıldı. Yakınlarının çağırdığı sağlık ekipleri Süleyman Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kalp rahatsızlığı olan Yılmaz'ın ölümünü şüpheli bulan ekipler Cumhuriyet savcılığına haber verdi.

Oğlu ile çıkan tartışma sonrası kavga ettiği ve ardından kalp krizi geçirdiği iddia edilen Yılmaz'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Emekli imamın şüpheli ölümü - Son Dakika

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