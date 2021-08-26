Son dakika gündem: Emekli okul müdiresi evinde ölü bulundu - Son Dakika

KİLİS'te emekli okul müdiresi Öznur Çakır (69), evinde ölü bulundu.

Yedi Aralık Mahallesi'nde yalnız yaşayan emekli okul müdiresi Öznur Çakır'dan haber alamayan ev sahibi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, kapısını çilingire açtırıp girdiği evde Çakır'ı hareketsiz buldu. Sağlık ekibinin kontrolünde Öznur Çakır'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.Öznur Çakır'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından memleketi Adana'da toprağa verildi. Ön otopsisinde Çakır'ın kalp krizi bulgusuyla yaşamını yitirdiği belirtildi.