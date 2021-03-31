Son dakika gündem: Emine Erdoğan, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştiren emniyet teşkilatına teşekkür etti - Son Dakika

Son dakika gündem: Emine Erdoğan, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştiren emniyet teşkilatına teşekkür etti

31.03.2021 15:53
Son dakika gündem: Emine Erdoğan, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştiren emniyet teşkilatına teşekkür etti, System.String[]

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştiren emniyet teşkilatına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştiren emniyet teşkilatına teşekkür etti.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gönüllü personelimizin atık malzemelerden yaptığı kulübelerin sevimli dostlarımıza yuva olmasına çok memnun oldum. Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışan tüm hayvanseverlere ve emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Türk Polis Teşkilatı'nın paylaşımı olan "Külliyedeki atıkların geri dönüştürülmesiyle yapılan ve Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendi tarafından Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisimize teslim edilen kulübeler, sokakta yağmur altında kalan anne ve yavru köpeklere yuva oldu. Şükranlarımızla." tweeti de retweet edildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Emine Erdoğan, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştiren emniyet teşkilatına teşekkür etti - Son Dakika


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