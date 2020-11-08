Son dakika gündem: Emniyet Genel Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerine yönelik Adana merkezli operasyonda 19 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. - Son Dakika

Son dakika gündem: Emniyet Genel Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerine yönelik Adana merkezli operasyonda 19 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
08.11.2020 12:43
Son dakika haberleri: Emniyet Genel Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerine yönelik Adana merkezli operasyonda 19 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerine yönelik Adana merkezli operasyonda 19 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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