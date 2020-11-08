Emniyet Genel Müdürlüğü , terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerine yönelik Adana merkezli operasyonda 19 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Emniyet Genel Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerine yönelik Adana merkezli operasyonda 19 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. - Son Dakika

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