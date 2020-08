Son dakika gündem: Emniyet Müdürü İnci'den, uygulama noktasında hamile kadına doğum yaptıran polis memuruna ziyaret - Son Dakika

Emniyet Müdürü İnci'den, uygulama noktasında hamile kadına doğum yaptıran polis memuruna ziyaret

"Polis can da verir can da kurtarır"

İnci, polis uygulama noktasında sancısı başlayan Hüsne Aslan'a müdahale ederek kız bebek dünyaya getirmesini sağlayan polis memuru Demet Çubukçu'yu makamında kabul ederek tebrik etti

ADANA - Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, polis uygulama noktasında sancısı başlayan Hüsne Aslan'a müdahale ederek kız bebek dünyaya getirmesini sağlayan polis memuru Demet Çubukçu'yu makamında kabul ederek, tebrik etti.

İnci, Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesinde Karataş Bulvarında bulunan polis uygulama noktasında sancısı başlayan Hüsne Aslan'a müdahale ederek kız bebek dünyaya getirmesini sağlayan polis memuru Demet Çubukçu'yu makamında kabul etti. İnci, Türk Polis Teşkilatının çok güçlü ve kuvvetli bir teşkilat olduğunu belirterek, "Polis gerekirse can da verir can da kurtarır" diye konuştu. Çubukçu ise o an görevini yaptığını tüm arkadaşlarının aynı şekilde davranacağını söyledi. İnci, polis memuruna başarı belgesi ve altın verdi.