Son dakika gündem: Emniyet müdüründen Mesut Özil'li paylaşımı - Son Dakika

Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, olumsuz hava koşullarından kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Turanlı, "Artık Mesut bu şehre daha yakın iken, sayesinde bütün memleket yeniden bi'l-vesile Zonguldak'ı konuşurken; kazalarımızla üzülmeyelim" ifadelerine yer verdi.

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer görüşmelerinin başlaması ve 67 numaralı formayı giyecek olmasıyla birlikte sosyal medyada Zonguldak ismiyle kısa sürede çok sayıda paylaşım yapıldı. Gündem olan ve Mesut Özil'in memleketi olan Zonguldak'ta; İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı da yoğun kar yağışına dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Turanlı, "Yarın sabah özellikle toplu taşım yollarında ana güzergahlarda hava koşullarından kaynaklı oluşabilecek buzlanmanın oluşturabileceği risklere ve doğabilecek olumsuzluklara karşı; Şehir içinde ve Şehirlerarası yollarda ekip ve personelimizle artırılmış trafik tedbirleri için yollarda olacağız. Buzlanmaya, kızaklanmaya ve kazalara karşı lütfen duyarlı dikkatli ve tedbirli olalım. Artık "Mesut" bu şehre daha yakın iken, sayesinde bütün memleket yeniden bi'l-vesile Zonguldak'ı konuşurken; kazalarımızla üzülmeyelim" ifadelerine yer verdi.

(İHA)