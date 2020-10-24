Son dakika gündem: Emniyet ve jandarma ekipleri, 5-23 Ekim'deki operasyonlarda 161 bin 62 litre ile 6 bin 102 şişe sahte içki ele geçirdi.

Son dakika haberleri: Emniyet ve jandarma ekipleri, 5-23 Ekim'deki operasyonlarda 161 bin 62 litre ile 6 bin 102 şişe sahte içki ele geçirdi.

Emniyet ve jandarma ekipleri, 5-23 Ekim'deki operasyonlarda 161 bin 62 litre ile 6 bin 102 şişe sahte içki ele geçirdi.

Jandarma, Ekim, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Emniyet ve jandarma ekipleri, 5-23 Ekim'deki operasyonlarda 161 bin 62 litre ile 6 bin 102 şişe sahte içki ele geçirdi. - Son Dakika

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