Son dakika gündem: Emniyetten, polis memurunun mobbing nedeniyle intihar ettiği yönündeki haberlere yalanlama Açıklaması - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurunun mobbing nedeniyle intihar ettiği yönündeki haberleri yalanladı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, bir gazete ve bazı sosyal medya platformlarında, "22 yaşında bir polis memuru mobbing nedeniyle intihar etti" başlıklı haberlerin yayımlandığı belirtildi.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurunun intiharının emniyet teşkilatını derinden üzdüğü ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Acı olayın, iddia edildiği gibi mobbing ile ilgisinin bulunmadığı yapılan tespitler sonucunda anlaşılmıştır. Hayatına son veren polis memurunun, Koruma Büro Amirliğinde görevli olduğu iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Haberde yer aldığı şekliyle polis memurunun geride bıraktığı bir not da söz konusu değildir. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğünün olayla ilgili yaptığı açıklamada belirtildiği üzere, polis memuru, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Levent Polis Merkezi Amirliğinde görevli olup, meslektaşımızın intiharının iddialarla bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu asılsız iddialar, polis teşkilatımızın ve merhum polis memurumuzun ailesinin acısını daha da arttırmaktadır. Meslektaşımızın acılı ailesine başsağlığı, polis teşkilatımıza ve mesai arkadaşlarına sabırlar dileriz."