Son dakika gündem: En fazla Kovid-19 vakalarının görüldüğü Hindistan'da Meclis yeniden açıldı - Son Dakika

YENİ Dünyada en fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edildiği Hindistan'da 5 aylık aranın ardından Meclis çalışmalara başladı.

Ülkede, yayılma hızında dramatik bir artış görülen Kovid-19 salgınında son 10 günde vaka sayısı günlük 90 binin üzerinde seyrediyor.

Vaka sayılarındaki artışın yanı sıra eylül başından bu yana salgına bağlı ölü sayısının günlük 1000'in altına düşmediği Hindistan'da Meclis 5 aylık aranın ardından yeniden faaliyete geçti.

Alınan Kovid-19 tedbirleri kapsamında milletvekillerinin maske takması, hijyen kurallarına dikkat etmesi, sosyal mesafeye uygun şekilde ayarlanmış koltuklarda oturması ve toplantıların kısa tutulmasının gerekli olduğu açıklandı.

Genel Kurulda, soru önergesi oturumlarının bir süreliğine yapılmayacağı belirtildi.

Muhalefet ise hükümetin salgının kontrolündeki zaafı, kötü giden Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve Çin ile artan gerilim nedeniyle soru önergesi oturumlarını kaldırdığını savundu.

Hindistan'da salgında son 24 saatte 1136 kişi hayatını kaybederken Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 79 bin 722'ye yükseldi.

Son 24 saatte 92 bin 71 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 846 bin 427'ye çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 3 milyon 780 bin 107 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2'inci ülke konumunda bulunuyor.