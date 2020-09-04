Son dakika gündem: Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Kovid-19 bulaşma oranı yükseldi - Son Dakika

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşma oranının yüzde 10'un üzerine çıktığı bildirildi.

Cakarta Valisi Anis Baswedan, yaptığı açıklamada, başkentte daha önce yüzde 3,5 olan Kovid-19 bulaşma oranının son dönemde yüzde 10'un üzerine çıktığını ve bu durumun endişe verici olduğunu belirtti.

Baswedan, son verilere göre, her 100 kişiden 10'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bilgisini paylaşarak, halka hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralına riayet edilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Baswedan ayrıca filyasyon ve test çalışmalarının yanı sıra Kovid-19'a ilişkin yetkilendirilmiş hastaneleri artırarak salgını kontrol altına almaya çabaladıklarını ifade etti.

Vaka sayısı ortalamasının 30 Ağustos'tan bu yana 1000'in üzerine seyrettiği Cakarta'da, virüs nedeniyle şimdiye kadar toplamda 1252 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan salgının 34 eyaletinin tamamına yayıldığı Endonezya'da, haziran başında normalleşme sürecinin başlamasıyla vakaların giderek arttığı dikkati çekiyor.

Ülkede, bugüne kadar 187 bin 537 kişi Kovid-19'a yakalanırken, yaşamını yitirenlerin sayısı 7 bin 832'ye ulaştı, 134 bin 181 kişi iyileşti.