Son dakika gündem: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "14 ay önce bu bölgede sismik araştırma...
Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "14 ay önce bu bölgede sismik araştırma çalışmalarına başladık.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "14 ay önce bu bölgede sismik araştırma çalışmalarına başladık. 2100 metre civarında bir deniz derinliği var bu bölgede. 1400 metrelik kazından sonra 2 adet gaz akışları gelmeye başladı." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 21:30
Kaynak: İHA
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