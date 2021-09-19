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Son dakika gündem: Engelli ve yaşlı bakım kuruluşları için "koronavirüs rehberi" hazırlandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Engelli ve yaşlı bakım kuruluşları için "koronavirüs rehberi" hazırlandı

19.09.2021 12:03
Son dakika gündem: Engelli ve yaşlı bakım kuruluşları için

Bir son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kovid-19 salgını sürecinde Bakanlığa bağlı resmi ve özel tüm engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarındaki aşı uygulama süreci ve normalleşme sürecinde, kuruluşların alması gereken önlemlere ilişkin yeni koronavirüs...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kovid-19 salgını sürecinde Bakanlığa bağlı resmi ve özel tüm engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarındaki aşı uygulama süreci ve normalleşme sürecinde, kuruluşların alması gereken önlemlere ilişkin yeni koronavirüs rehberi hazırladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı resmi ve özel tüm engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında aşı uygulama süreci ve sonrasında hizmet alanların ve personelin sağlığını korumak, güvenliğini temin etmek için normalleşme sürecinde alınması gereken önlemler ve prosedürler hakkında, bilgilendirme amaçlı rehber hazırlandı. Kuruluşlara yönelik hazırlanan koronavirüs rehberi tüm illere gönderildi.

Rehberde, Şubat 2021 itibarıyla başlatılan aşılama seferberliği kapsamında kuruluşlarda kalan engelliler, yaşlılar ve personelin aşılandığı bildirildi. Bu kapsamda, şubatta ilk doz aşılar, martta ikinci doz aşıların tamamlandığı belirtilerek, kuruluşlarda aşılama sonrası geçilen normalleşme sürecinde bazı uygulamalara son verildiği, aşılamaya rağmen bazı tedbirlerin tüm kuruluşlarda devamının sağlandığı kaydedildi.

Üçüncü doz aşı uygulamasının temmuz-ağustos aylarında engelli ve yaşlı bakım kuruluşları genelinde yapıldığı bildirilerek, salgınla mücadele sürerken, toplumsal yaşamın farklı alanlarında alınan tedbirlere ek olarak kuruluşlardaki bazı tedbirlerin yeniden hatırlatılması ve güncellenmesi ihtiyacının olduğu ifade edildi.

Aşı süreçlerinin tamamlanması için bilgilendirme ve rehberlik sağlanacak

Rehbere göre, resmi ve özel engelli bakım kuruluşları, huzurevleri ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde normalleşme dönemiyle sürdürülen maske, mesafe ve temizlik tedbirleri başta olmak üzere tüm Kovid-19 tedbirlerine devam edilecek.

Resmi ve özel engelli bakım kuruluşları ile huzurevleri ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan tüm personelin imkanlar dahilinde çalıştıkları katta ve görevde sabitlenerek, katlar arası olası bulaşa karşı önlem alınması sağlanacak.

Tüm kuruluşlardaki personel, engelli ve yaşlılara, İçişleri Bakanlığının 31 Ağustos 2021 tarih ve 13807 sayılı Genelgesi hükümleri uygulanacak.

Aşı uygulaması çalışmalarında, engelli ve yaşlı sakinlerden aşı sürecini tamamlamamış olanların, bu süreçlerin tamamlanması için yönlendirilmesi, aşı süreci başlamamış olanlara ise aşı sürecine ilişkin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilmesi ve bu konuda il/ilçe sağlık müdürlüklerinden ve Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'ndan (covid19asi.saglik.gov.tr/) destek almaları sağlanacak.

Kuruluşlarda, sakinler ve personel dahil olmak üzere gerçekleşen tüm pozitif vakalarda, 10 günlük karantina ve ilaç süreçlerine uyulacak.

Bu noktada kuruluşa gelecek filyasyon ekibinin verdiği tedavi süreçleri uygulanacak ve 10 günün sonunda PCR testi sonucu negatif olanlar için karantina sonlandırılacak.

Kuruluşlarda Kovid-19 pozitif kişi sayısı engelli, yaşlı ve personel dahil olmak üzere kuruluş mevcudunun yüzde 20'sinin üzerine çıkması durumunda, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı alınarak 10'ar günlük vardiya düzenine geçilecek.

Vardiya düzeni 10+10 toplamda 20 günü aşmayacak şekilde planlanacak ve 20 günlük süre sonunda tüm kuruluşta PCR testi uygulanmasının ardından normal vardiya düzenine geri dönülecek. Kuruluşlara yapılan tüm girişlerde HES kodu alma ve beyan etme zorunluluğu devam edecek.

Ziyaretler kuruluşlarca uygun görülecek şekilde devam edecek

Rehberde, tüm engelli bakım kuruluşları, huzurevleri ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde ziyaret kısıtlılığının devam ettiği hatırlatıldı. Buna göre, yalnızca talep eden sakinlerin aile üyeleri için kuruluşça uygun görülen şekilde, sürede ve kontrollü olarak aile ziyaretlerine izin verilebilecek. Dijital ve görüntülü görüşmelere devam edilecek.

Rehbere göre, kuruluşlara yapılan tertip, nakil ve yerleştirmelerde Kovid-19 aşısı yapılıp ikinci doz aşıdan sonra en az 15 gün geçmiş olması ve bunu aşı kartıyla belgelemesi ya da aşı olmamış kişiler için PCR testi olması sağlanarak, kuruluştaki izolasyon odasında izolasyonda kalması şartı aranacak.

Aşı olmuş kişilerden PCR testi sonucu negatif çıkanların, izolasyona gerek kalmadan kuruluşa kabulü yapılacak. Kuruluşa yapılan tertip, nakil ve yerleştirmelerde HES kodu alma ve beyan etme zorunlu olacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, COVIRAN Bereket, PCR Testi, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Engelli ve yaşlı bakım kuruluşları için 'koronavirüs rehberi' hazırlandı - Son Dakika


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