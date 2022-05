Enişte tacizi iddiasında kararı Yargıtay verecek (2)- Yeniden - Son Dakika

İZMİR'de, baldızı T.T.'yi (20) taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 7 ay hapis cezası alan G.T. (35) hakkındaki karar, istinaf mahkemesi tarafından bozulup, beraatine karar verildi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi'nin verdiği kararda, T.T.'nin ifadelerinde çelişkiler bulunduğu, o dönem eniştesiyle ablası arasında mal paylaşımı konusunda çekişmeli boşanma davası başlaması nedeniyle G.T. ile menfaat çatışması yaşadıkları kaydedildi. T.T'nin avukatı, karara itiraz ettiklerini ve dosyanın Yargıtay'da incelenip son kararın verileceğini söyledi.

Bayraklı'da yaşayan T.T., 2019 yılı aralık ayında annesi D.T.'ye eniştesi G.T. tarafından 2018 yılının haziran ayı ve öncesinde birçok kez elle tacize maruz kaldığını anlattı. D.T.'nin suç duyurusunda bulunması üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İfadesi alınan T.T., eniştesinin misafirliğe geldiğinde sık sık kendini elle taciz ettiğini, ablasının evliliğinin bozulmaması için bu durumdan kimseye bahsetmediğini belirtip, "Ancak, boşanma aşamasına gelmelerinden sonra beni engelleyecek bir durum kalmadı" dedi. Soruşturmanın ardından G.T. hakkında 'cinsel taciz' suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'HER GELDİĞİNDE BENİ TACİZ EDİYORDU'İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmalarında ifadesi alınan T.T., savcılıktaki ifadesinde söylediklerini tekrarlayıp, "Eniştem, bana yabancı sanatçıların kliplerini izlettiriyordu. 'Bana neden böyle şeyler izlettiriyorsun, ben ne yapacağım bunu' dedim. Daha sonra, bir gün ablamlar bize geldiğinde tek başıma odada otururken, eniştem G.T. odaya gelip kardeşimi ve yeğenimi odadan yolladı. Göğüs bölgemi elledi. Ben de onu omuzlarından itip 'Abi ne yapıyorsun' diyerek tepki verdim. Ablamlar, haftada üç, dört kez bizim eve gelirlerdi ve eniştem her geldiğinde bana dokunurdu" dedi.'ANNESİ SÜREKLİ EVDEYDİ'G.T. ise mahkemeye verdiği savunmasında, suçlamaları reddedip, "Biz ilk etapta eşim S.T. ile anlaşmalı olarak boşanacaktık. Ancak araya maddi konuların girmesi üzerine bu çekişmeli bir boşanma haline geldi. 02 Ağustos 2018 tarihinde boşanma davamız açıldı. T.T.'ye yönelik herhangi bir cinsel istismar eylemim kesinlikle olmadı. T.T.'nin annesi D.T. ev hanımıdır. Bu nedenle de devamlı olarak evde bulunmaktadır. Dolayısıyla benim T.T.'ye, onun bulunduğu bir ortamda cinsel istismara yönelik bir eylemde bulunmam mümkün değil. Bu iddialar boşanmayla ilgili konular sebebiyle asılsızca gündeme geldi" dedi.2019 yılının aralık ayında kararını açıklayan mahkeme heyeti, G.T.'ye 5 yıl 7 ay hapis cezası verdi.KOVUŞTURMA AŞAMASINDAKİ İFADELER, İLK İFADELERE GÖRE ABARTILI BULUNDUG.T.'nin itirazı üzerine dosya istinaf mahkemesine gitti. Kararı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi, G.T. hakkında ilk derece mahkemesinin kararını bozarak, beraate hükmetti. Gerekçeli kararda T.T.'nin ifadelerinin çelişkili olduğuna dikkat çekildi. Gerekçeli kararda ayrıca, "T.T., beyanı hükme esas alınan arkadaşı tanık S.S.'ye olayı anlattığını ifade etmişse de tanık olayı görmediği, beyanlarının yalnızca mağdurun kendisine anlatımından ibaret olduğunu söylemiştir. T.T., savcılıktaki ilk ifadesinde sanık G.T. kendisine annesinin yanında, 'Beni başka erkeklerle karıştırma seni fena yaparım' demiş ise de kovuşturma aşamasında ne tanıklardan ne de mağdurdan böyle bir ifadeye rastlanılmamıştır. Yine mağdur kovuşturma aşamasında vermiş olduğu beyanlarda G.T. tarafından şiddete uğradığını ve kollarının morardığını, Instagram hesabına el konulduğunu, kendisine yabancı klipler izletildiğini söylemişse de ilk ifadesinde bu olaylardan hiç bahsetmediği, bu açıdan mağdurun kovuşturma aşamasındaki ifadelerinin, hazırlık aşamasındaki ifadelerine göre abartılı kısımlar olduğu görülmüştür. Mağdur T.T.'nin ifadelerinde boşluklar olduğu ve ayrıntıya giremediği tespit edilmiştir" denildi.SANIK İLE MAĞDUR VE AİLESİ ARASINDA MENFAAT ÇATIŞMASI VURGUSUKararda ayrıca, taciz olaylarını gördüğünü söyleyen tanık N.T.'nin mağdurun kardeşi olması nedeniyle tarafsız olmasının düşünülemeyeceği de vurgulandı. Kararda, G.T. ile mağdur T.T.'nin ablası S.T.'nin 2018 yılı ağustos ayında boşanmaya karar vermelerinin ardından mal paylaşımı konusunda çekişmeli boşanma davası sürecinin başladığı vurgulanıp, "Daha sonra T.T. ve annesi, 09 Eylül 2018 tarihinde konuyla alakalı yetkili mercilere şikayetçi olmuştur. T.T ve ailesinin sanık G.T. ile aralarında menfaat çatışması bulunmaktadır" denildi. Kararda, G.T.'nin T.T.'ye karşı iddia olunan suçu işlediğine dair kesin, inandırıcı her türlü şüpheden uzak, sanığın mahkumiyetine yeter hukuki delillerin bulunamadığı belirtildi.'OLAYIN KİM TARAFINDAN GÖRÜLEBİLECEĞİNİ ANLAMADIK'

T.T'nin avukatı Büşra Tuğçe Yetken, istinaf mahkemesinin kararına itiraz ettiklerini ve dosyanın Yargıtay'da incelenip son kararın verileceğini belirtip, "Aynı evin içinde olayın, mağdurun kardeşi tarafından görülmesine rağmen, tarafsız olamayacağı düşünülerek ifadelerine itibar edilmedi. Biz bu olayların tam olarak kim tarafından görülebileceğini anlamadık. Kaldı ki cinsel suçlarda tanık anlatımlarının bizzat görgüye dayalı olması aranmaz. Yargıtay'da adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz" dedi.