Kanlar içinde kalan Durmuş, koşarak sığındığı iş yerinde yere yığıldı. Çalışanlar da polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Durmuş, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Durmuş'un cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Süleyman Durmuş, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tartıştığı eniştesini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

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