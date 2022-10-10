Tartıştığı eniştesini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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Tartıştığı eniştesini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü! O anlar kameralara yansıdı

10.10.2022 17:13

Konya'nın Karatay ilçesinde bir kişinin kavga ettiği eniştesi Süleyman Durmuş'u sokak ortasında bıçaklayarak öldürdüğü anların, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri gün yüzüne çıktı.

Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi'nde meydana gelen olayda Ramazan D., sokakta tartıştığı eniştesi Süleyman Durmuş'u boğazından bıçakladı.

YERE YIĞILIP KALDI

Kanlar içinde kalan Durmuş, koşarak sığındığı iş yerinde yere yığıldı. Çalışanlar da polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Durmuş, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Durmuş'un cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

ENİŞTESİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRMÜŞTÜ; BIÇAKLAMA ANI KAMERADA

BORÇ MESELESİNDEN DOLAYI ÖLDÜRMÜŞ

Saldırının ardından kaçan Ramazan D. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Ramazan D.'nin, ilk ifadesinde, eniştesini aralarındaki borç meselesinden bıçakladığını söylediği öğrenildi.

ENİŞTESİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRMÜŞTÜ; BIÇAKLAMA ANI KAMERADA

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Ramazan D.'nin, eniştesi Süleyman Durmuş'u sokak ortasında bıçakladığı anların güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ramazan D.'nin, saldırı sonrası kaçması da yer aldı.

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Kaynak: DHA

Süleyman Durmuş, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tartıştığı eniştesini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tartıştığı eniştesini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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