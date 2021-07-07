Son dakika gündem: Erbil'de, ABD askerlerinin de bulunduğu havaalanına SİHA'larla saldırı düzenlendi

Son dakika haberleri... Irak'ta, ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak'ta, ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na saldırı düzenlendiği bildirildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Servisi'nin açıklamasına göre, ABD askerlerinin de bulunduğu Erbil Havaalanı'na yapılan füzeli saldırı, SİHA'larla gerçekleştirildi. Açıklamada, saldırıda herhangi bir can kaybının olmadığı aktarıldı.

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