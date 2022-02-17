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Son dakika gündem: Erciyes'te yatırım zirvesi yapılacak - Son Dakika

Son dakika gündem: Erciyes'te yatırım zirvesi yapılacak

17.02.2022 12:29
Son dakika gündem: Erciyes'te yatırım zirvesi yapılacak

Son dakika gelişmesine göre Erciyes Teknopark AŞ ve ORAN Kalkınma Ajansı iş birliğinde düzenlenecek "Summit Erciyes Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi 2022" Erciyes'te gerçekleştirilecek.

Erciyes Teknopark AŞ ve ORAN Kalkınma Ajansı iş birliğinde düzenlenecek "Summit Erciyes Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi 2022" Erciyes'te gerçekleştirilecek.

Erciyes Teknopark'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, melek yatırımcıların bir araya geleceği etkinlikte "daralan geleneksel ekonomiden kurtulma yolları, erken aşama yatırım pazarı fırsatları, rekabet üstünlüğü elde etme ve teknoloji yatırımları yapan iş insanlarının tecrübe paylaşımları üzerinden iş dünyasında yeni bir farkındalığın oluşturulması" amaçlanıyor.

Etkinliğe 200'den fazla iş insanı, melek yatırımcı, fon yöneticisi, teknoloji tabanlı girişimci, kamu otoritesi ve girişimcilik ekosisteminin önemli oyuncuları katılacak.

Program, 23 Şubat'ta Erciyes Kayak Merkezi'ndeki Das 3917 Otel'de gerçekleştirilecek.

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Yatırımcı, Yatırım, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Erciyes'te yatırım zirvesi yapılacak - Son Dakika


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