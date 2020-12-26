Son dakika gündem: Erdoğan: "Yatırımlarımızı engellemek için canhıraş bir şekilde çalışanların şimdi bu hizmetleri büyük bir keyifle kullandıklarını da biliyoruz."
26.12.2020 14:17
Son dakika gündem haberi... Erdoğan: "Yatırımlarımızı engellemek için canhıraş bir şekilde çalışanların şimdi bu hizmetleri büyük bir keyifle kullandıklarını da biliyoruz.
Erdoğan: "Yatırımlarımızı engellemek için canhıraş bir şekilde çalışanların şimdi bu hizmetleri büyük bir keyifle kullandıklarını da biliyoruz."
Canhıraş, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Erdoğan: 'Yatırımlarımızı engellemek için canhıraş bir şekilde çalışanların şimdi bu hizmetleri büyük bir keyifle kullandıklarını da biliyoruz.' - Son Dakika
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