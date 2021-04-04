Son dakika gündem: Eruhlu annelerden, Diyarbakır'daki evlat nöbetine destek ziyareti - Son Dakika

Son dakika gündem: Eruhlu annelerden, Diyarbakır'daki evlat nöbetine destek ziyareti

04.04.2021 13:23
Son dakika gündem: Eruhlu annelerden, Diyarbakır'daki evlat nöbetine destek ziyareti, System.String[]

Son dakika haberi: DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 221 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 580'inci günde de sürüyor.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 221 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 580'inci günde de sürüyor. Siirt'in Eruh ilçesinden gelen 20 anne, evlat nöbetindeki anne ve babaları ziyaret etti. Eruhlu anneler adına açıklama yapan Nazan Çiftçi,  bizler buradan hain ve bölücü terör örgütü PKK'yı şiddetle lanetliyoruz. Bundan sonra karşılarında mücadele için Kürt annelerinin olduğunu bilsinler" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.'EVLAT ACISI, TARİFİ OLUNMAZ BİR ACI'Siirt'in Eruh ilçesinden 20 kadın, Diyarbakır'a gelerek evlat nöbetindeki ailelere destek oldu. Eruhlu anneler adına açıklama yapan Nazan Çiftçi, Diyarbakır annelerinin yalnız olmadıklarını söyledi. Eruhlu anneler olarak evlat nöbetindeki ailelerin yanında olduklarını ifade eden Çiftçi, terör örgütünün karşısında Kürt annelerinin olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "Bizler evlat nöbetindeki annelerimize destek vermek amacıyla Siirt'in Eruh ilçesinden geldik. Diyarbakır annelerinin yalnız olmadığını, Eruhlu anneler ile birlikte bütün annelerin kalbi duygularıyla yanlarında olduğunu belirtmek isteriz. Bir kez daha burada annelere bu acıyı yaşatan terör örgütü PKK'yı lanetliyoruz. Evlat acısının tarifi olunmaz bir acı olduğunu biz anneler çok iyi biliyoruz. Elimizden bir şey gelmese dahi en azından yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Eruhlu anneler olarak tüm dualarımız, buradaki annelerimizin evlatlarının sağ salim evlerine geri dönmeleridir. Hiçbir ideoloji, hiçbir görüş, evlat ile anne arasındaki sevgi ve merhametten daha önemli değildir. Bizler buradan hain ve bölücü terör örgütü PKK'yı şiddetle lanetliyoruz. Bundan sonra karşılarında mücadele için Kürt annelerinin olduğunun bilinmesini söylüyoruz. Burada evlat nöbeti tutan annelerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyor, yalnız olmadıklarını her daim dualarımızda olduklarını bilmelerini istiyoruz."

Evlat nöbetindeki aileler ise Eruhlu kadınlara, destek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.


Son dakika gündem: Eruhlu annelerden, Diyarbakır'daki evlat nöbetine destek ziyareti
Son dakika gündem: Eruhlu annelerden, Diyarbakır'daki evlat nöbetine destek ziyareti
Son dakika gündem: Eruhlu annelerden, Diyarbakır'daki evlat nöbetine destek ziyareti
Son dakika gündem: Eruhlu annelerden, Diyarbakır'daki evlat nöbetine destek ziyareti
Son dakika gündem: Eruhlu annelerden, Diyarbakır'daki evlat nöbetine destek ziyareti
Son dakika gündem: Eruhlu annelerden, Diyarbakır'daki evlat nöbetine destek ziyareti
Son dakika gündem: Eruhlu annelerden, Diyarbakır'daki evlat nöbetine destek ziyareti
Son dakika gündem: Eruhlu annelerden, Diyarbakır'daki evlat nöbetine destek ziyareti
Son dakika gündem: Eruhlu annelerden, Diyarbakır'daki evlat nöbetine destek ziyareti
Son dakika gündem: Eruhlu annelerden, Diyarbakır'daki evlat nöbetine destek ziyareti

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Eruhlu annelerden, Diyarbakır'daki evlat nöbetine destek ziyareti - Son Dakika


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