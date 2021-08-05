Sel nedeniyle Handeresi Köyü'nün yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Sel nedeniyle Handeresi Köyü'nün yolu ulaşıma kapandı

Erzincan'da sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu bir köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan'da sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu bir köy yolu ulaşıma kapandı. Kentte etkili olan sağanak sonrası merkeze bağlı Handeresi Köyü yakınlarında bulunan derenin taşması sonucu, çamurlu su ile kaplanan köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekiplerince güvenlik önlemleri alındı. AFAD, görevlileri olay yerine giderek çalışma başlattı. Güvenlik amacıyla dereye yakın bulunan Geçit Mahallesi'ndeki yollar da trafiğe kapatıldı.

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